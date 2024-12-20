Марат Омаров стал новым президентом Федерации футбола Казахстана

36-летний Омаров был выдвинут в кандидаты на пост главы КФФ ассоциацией Федерации футбола города Астаны. Он набрал 34 голоса избирателей, оставив позади себя Алтая Даумова (2) и Ербола Каирова (0).
Известно, что Омаров является выпускником британского университета Йорка и лондонской школы экономики. С 2022 года он был председателем Агентства по защите и развитию конкуренции. До этого он трудился в Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, был в руководстве ряда компаний, занимал различные должности в Министерстве национальной экономики и входил в совет директоров АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».