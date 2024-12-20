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Совфед одобрил закон о запрете приема в школы мигрантов без знания русского

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о запрете принимать в школы детей мигрантов, не владеющих русским.

Источник: © РИА Новости

Для зачисления нужно будет пройти бесплатное тестирование на знание языка, достаточное для освоения программы. Тех, кто не сдаст тест, не допустят до обучения.

Разработать материалы для теста, критерии оценки и определить минимальное количество баллов должен будет Рособрнадзор.

Кроме того, в школу нельзя будет принимать тех, кто находится в России незаконно.

В случае принятия закон должен вступить в силу 1 апреля 2025 года.

Накануне во время прямой линии эту инициативу поддержал Владимир Путин. Президент отметил, что если ребенок не владеет русским языком, значит с ним придется заниматься отдельно, и за это кто-то должен будет платить.

В Минпросвещения рассказали, что тестирование по русскому языку для приема в школу детей мигрантов будут проводить бесплатно.

Совет Федерации
закон