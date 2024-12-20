Сергей Шелест вручил секретные грамоты сотрудникам омского ФСБ

«Каждый, кто выбрал для себя службу в любом из подразделений ФСБ Российской Федерации, является примером искреннего и верного служения Родине. Работа ведомства — невидимый, но надёжный, прочный фундамент национальной безопасности страны. Особенно это чувствуется сегодня — во время специальной военной операции, когда наша страна столкнулась с огромным давлением и беспрецедентной агрессией сил коллективного Запада», — отметил Шелест.