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Сергей Шелест вручил секретные грамоты сотрудникам омского ФСБ

В пятницу, 20 декабря 2024 года, Сергей Шелест сообщил, что поздравил руководителя Управления Федеральной службы безопасности России по Омской области Дмитрия Шишкоедова, а также личный состав и ветеранов службы с профессиональным праздником.

«Каждый, кто выбрал для себя службу в любом из подразделений ФСБ Российской Федерации, является примером искреннего и верного служения Родине. Работа ведомства — невидимый, но надёжный, прочный фундамент национальной безопасности страны. Особенно это чувствуется сегодня — во время специальной военной операции, когда наша страна столкнулась с огромным давлением и беспрецедентной агрессией сил коллективного Запада», — отметил Шелест.

Глава города пожелал сотрудникам омского Управления ФСБ России успешного решения профессиональных задач, крепкого здоровья, надежного семейного тыла, счастья и благополучия.