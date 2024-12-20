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Песков объяснил слова Путина про «дуэль» с «Орешником»

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Предложение президента РФ Владимира Путина о «технологической дуэли» «Орешника» с западным ПВО было ответом на вопрос об уязвимостях новой российской ракеты. Это подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, были ли слова президента о «дуэли» шуткой.

Источник: Александр Казаков/ТАСС

«Тут очень важно говорить об этих высказываниях президента в контексте того вопроса, который ему задали. Это же не его инициатива была, его попросили объяснить возможные уязвимости [ракеты], и поэтому президент, как он обычно делает, достаточно детально рассказывал о том, как работает эта ракета и так далее, и насколько она не подвержена имеющимся системам ПВО», — подчеркнул Песков.

Накануне в ходе пресс-конференции глава государства предложил западным экспертам, которые сомневаются в российской ракете «Орешник», так называемую дуэль: выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар.

Песков Дмитрий
Путин Владимир