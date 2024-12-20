Песков объяснил слова Путина про «дуэль» с «Орешником»

«Тут очень важно говорить об этих высказываниях президента в контексте того вопроса, который ему задали. Это же не его инициатива была, его попросили объяснить возможные уязвимости [ракеты], и поэтому президент, как он обычно делает, достаточно детально рассказывал о том, как работает эта ракета и так далее, и насколько она не подвержена имеющимся системам ПВО», — подчеркнул Песков.