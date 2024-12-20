Bloomberg: стратегия Байдена стоила Украине шанса на победу

Как утверждают источники в Европе, у Байдена осенью 2022 года было два стратегических варианта: усилить поддержку Киева или настаивать на мирных переговорах. Он не выбрал ни один из них. «Обязанностью Байдена было убедиться, что Украина имеет все, что мы можем предоставить для борьбы с агрессией, — но также избежать прямого конфликта с Россией. Нам не нужен прямой конфликт между ядерными державами», — заявил в ответ на эти обвинения госсекретарь Энтони Блинкен на мероприятии в Вашингтоне на этой неделе.