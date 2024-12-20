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Bloomberg: стратегия Байдена стоила Украине шанса на победу

После ноябрьских выборов в США Джо Байден и его администрация сосредоточилась на использовании всех оставшихся ресурсов для оказания военной помощи Украине и введения дополнительных санкций, направленных на ослабление экономики России. Но все это слишком поздно и слишком мало, пишет Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, независимо от того, что Байден предпримет в последние недели нахождения в Белом доме, Украина движется к горькому урегулированию, по условиям которого ей, возможно, придется оставить участки территории в подвешенном состоянии в обмен на гарантии безопасности.

Как подчеркнули высокопоставленные чиновники на условиях анонимности, это во многом следствие решений, которые Байден принял или не принял за последние два года.

Хотя США выделили Киеву более 90 млрд долларов в виде военной, финансовой и гуманитарной помощи, некоторые союзники разочарованы тем, что Байден затягивал принятие ключевых решений по поставке Киеву более современного оружия в критические моменты конфликта.

Когда осенью 2022 года ВСУ наступали и Владимир Зеленский обратился к Байдену с просьбой предоставить больше оружия, чтобы закрепить преимущество ВСУ, Байден начал колебаться. Он опасался, что эскалация может привести к использованию ядерного оружия Россией, предположил советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Подход Байдена часто был слишком осторожным и нерешительным, он воздерживался от оказания решающей поддержки, необходимой для того, чтобы склонить чашу весов в пользу Украины.

Грант Шаппс
бывший министр обороны Великобритании

Основная проблема стратегии Байдена, по словам двух высокопоставленных европейских чиновников, заключалась в том, что, хотя она была направлена ​​на то, чтобы не допустить поражения Украины, она не прокладывала путь к победе.

Мы считаем, что более масштабные действия, предпринятые гораздо раньше, действительно стали бы решающими. Но что есть, то есть.

Байба Бразе
министр иностранных дел Латвии

Как утверждают источники в Европе, у Байдена осенью 2022 года было два стратегических варианта: усилить поддержку Киева или настаивать на мирных переговорах. Он не выбрал ни один из них. «Обязанностью Байдена было убедиться, что Украина имеет все, что мы можем предоставить для борьбы с агрессией, — но также избежать прямого конфликта с Россией. Нам не нужен прямой конфликт между ядерными державами», — заявил в ответ на эти обвинения госсекретарь Энтони Блинкен на мероприятии в Вашингтоне на этой неделе.

Салливан 7 декабря 2024 года отметил, что операция США по вооружению Украины как до, так и во время прямого военного конфликта была «исключительным подвигом».

Должностные лица в Вашингтоне утверждают, что США в итоге отправили Украине все что могли с учетом собственных запасов и целесообразности на поле боя. Они также утверждают, что ни один из видов оружия не является панацеей и что Украина сейчас больше страдает от нехватки живой силы, чем от нехватки оружия. Кроме того, в Вашингтоне выразили разочарование некоторыми европейскими правительствами, которые, по их словам, не спешили признавать «вторжение Путина», а затем вообще не хотели поставлять оружие.

Однако парадокс, по словам других официальных лиц, заключается в том, что теперь результат для Украины одинаково не зависит от того, кто будет у власти в США — Байден или Дональд Трамп. Любая сделка, скорее всего, приведет к тому, что Украине придется согласиться на замораживание конфликта вдоль нынешних линий фронта и отказаться от стремления вступить в НАТО в ближайшее время.

За начинающейся игрой в обвинения скрывается более глубокая правда, которая расстраивает чиновников по обе стороны Атлантики.

Несмотря на все разговоры о том, что европейские столицы возрождают свою жесткую силу, США по-прежнему остаются единственной страной НАТО, которая может склонить чашу весов в крупном конфликте с участием России. Поэтому исход конфликта на Украине неизбежно будет определяться решениями, принятыми в Белом доме.

Байден Джо