Bloomberg: стратегия Байдена стоила Украине шанса на победу

Согласно статье, независимо от того, что Байден предпримет в последние недели нахождения в Белом доме, Украина движется к горькому урегулированию, по условиям которого ей, возможно, придется оставить участки территории в подвешенном состоянии в обмен на гарантии безопасности.
Хотя США выделили Киеву более 90 млрд долларов в виде военной, финансовой и гуманитарной помощи, некоторые союзники разочарованы тем, что Байден затягивал принятие ключевых решений по поставке Киеву более современного оружия в критические моменты конфликта.
Когда осенью 2022 года ВСУ наступали и Владимир Зеленский обратился к Байдену с просьбой предоставить больше оружия, чтобы закрепить преимущество ВСУ, Байден начал колебаться. Он опасался, что эскалация может привести к использованию ядерного оружия Россией, предположил советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
Подход Байдена часто был слишком осторожным и нерешительным, он воздерживался от оказания решающей поддержки, необходимой для того, чтобы склонить чашу весов в пользу Украины.
Основная проблема стратегии Байдена, по словам двух высокопоставленных европейских чиновников, заключалась в том, что, хотя она была направлена на то, чтобы не допустить поражения Украины, она не прокладывала путь к победе.
Мы считаем, что более масштабные действия, предпринятые гораздо раньше, действительно стали бы решающими. Но что есть, то есть.
Как утверждают источники в Европе, у Байдена осенью 2022 года было два стратегических варианта: усилить поддержку Киева или настаивать на мирных переговорах. Он не выбрал ни один из них. «Обязанностью Байдена было убедиться, что Украина имеет все, что мы можем предоставить для борьбы с агрессией, — но также избежать прямого конфликта с Россией. Нам не нужен прямой конфликт между ядерными державами», — заявил в ответ на эти обвинения госсекретарь Энтони Блинкен на мероприятии в Вашингтоне на этой неделе.
Должностные лица в Вашингтоне утверждают, что США в итоге отправили Украине все что могли с учетом собственных запасов и целесообразности на поле боя. Они также утверждают, что ни один из видов оружия не является панацеей и что Украина сейчас больше страдает от нехватки живой силы, чем от нехватки оружия. Кроме того, в Вашингтоне выразили разочарование некоторыми европейскими правительствами, которые, по их словам, не спешили признавать «вторжение Путина», а затем вообще не хотели поставлять оружие.
Однако парадокс, по словам других официальных лиц, заключается в том, что теперь результат для Украины одинаково не зависит от того, кто будет у власти в США — Байден или Дональд Трамп. Любая сделка, скорее всего, приведет к тому, что Украине придется согласиться на замораживание конфликта вдоль нынешних линий фронта и отказаться от стремления вступить в НАТО в ближайшее время.
Несмотря на все разговоры о том, что европейские столицы возрождают свою жесткую силу, США по-прежнему остаются единственной страной НАТО, которая может склонить чашу весов в крупном конфликте с участием России. Поэтому исход конфликта на Украине неизбежно будет определяться решениями, принятыми в Белом доме.