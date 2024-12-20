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В Гагаузии заявили об «очередном акте устрашения» со стороны центральных властей

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Очередным актом устрашения назвали в администрации АТО Гагаузия проведение на территории автономии тактических учений полицейского спецназа Fulger.

Источник: Sputnik.md

О проведении учений накануне сообщили в полиции. Как отметила башкан Гагаузии Евгения Гуцул, тренировка спецназа прошла в центре столицы автономии. В это время сама она находилась в Кишиневе, чтобы присутствовать на очередном заседании суда.

«Очередной акт устрашения сегодня утром наблюдали жители Гагаузии. Руководство МВД решило провести учения спецподразделения Fulger в центре Комрата. Пока мы находились на очередном заседании суда по сфабрикованным уголовным делам, вооруженные и экипированные силовики устроили показательный штурм здания Дома культуры. Учения со стрельбой и условными задержаниями проходили в 50 метрах от школы, где дети находились на занятиях».

рассказала Гуцул.

По словам башкана, к давлению на власти и политиков автономии в Гагаузии уже привыкли, однако игры с безопасностью детей вызвали возмущение.

«Сегодняшней инсценировкой они только пытались запугать жителей Гагаузии в канун 30-ой годовщины нашей автономии, но покусились на самое святое — безопасность и спокойствие наших детей».

отметила глава автономии.

Она назвала акцию молдавских силовиков еще одним доказательством того, что «режим PAS перешел все допустимые границы».

«Вместо того, чтобы обеспечивать безопасность граждан и работать на благо страны, они используют силовые структуры для демонстрации власти и подавления автономии», — заявила Евгения Гуцул.

С утра пятницы комратчане стали публиковать в соцсетях видео с учениями спецназа в непосредственной близости от школы, выражая свое возмущение действиями силовиков.