В Гагаузии заявили об «очередном акте устрашения» со стороны центральных властей

«Очередной акт устрашения сегодня утром наблюдали жители Гагаузии. Руководство МВД решило провести учения спецподразделения Fulger в центре Комрата. Пока мы находились на очередном заседании суда по сфабрикованным уголовным делам, вооруженные и экипированные силовики устроили показательный штурм здания Дома культуры. Учения со стрельбой и условными задержаниями проходили в 50 метрах от школы, где дети находились на занятиях».