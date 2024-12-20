Волгоградский облпромторг возглавит бывший глава Городищенского района

Эдуард Кривов — волгоградец, он окончил 77-ю школу и Волгоградскую академию МВД, получив юридическое образование, служил в ОВД и таможне, а в 2006-м стал специалистом юротдела в волгоградском департаменте финансов. Позже возглавил юридическую службу в администрации Краснооктябрьского района Волгограда, затем стал специалистом отдел городского комитета земельных ресурсов и занял в нем пост замруководителя.