Волгоградский облпромторг возглавит бывший глава Городищенского района

Решение депутаты приняли 20 декабря. До настоящего момента чиновник занимал должность заместителя председателя облпромторга и ТЭК.
Для Кривова это невероятный карьерный взлет — ведь он не был даже первым заместителем и в чиновничьей иерархии уступает Виолетте Калмыковой, выпускнице факультета управления и региональной экономики Волгоградского государственного университета, обладателю диплома «Гордость ВолГУ».
Тем не менее выбор пал на него.
Эдуард Кривов — волгоградец, он окончил 77-ю школу и Волгоградскую академию МВД, получив юридическое образование, служил в ОВД и таможне, а в 2006-м стал специалистом юротдела в волгоградском департаменте финансов. Позже возглавил юридическую службу в администрации Краснооктябрьского района Волгограда, затем стал специалистом отдел городского комитета земельных ресурсов и занял в нем пост замруководителя.
В 2012 году Кривов стал замглавы администрации Светлоярского района области, следом — главой Городищенского района, где задержался на три года, а после уволился по собственному желанию.
Его карьера продолжилась в обладминистрации — в облкомприроды, в качестве заместителя председателя, а затем — в облпромторга и ТЭК на такой же должности.