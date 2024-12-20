Орбан призвал молиться за Трампа

Он напомнил, что до инаугурации Трампа остался месяц.
«И я предлагаю молиться, чтобы за этот месяц с новым президентом не случилось беды и он смог занять свой пост. Все остальное посмотрим потом», — сказал Орбан.
Ранее венгерский премьер-министра заявлял, что Трамп пока еще не уполномочен говорить о прекращении огня на Украине. При этом, по словам Орбана, Будапешт хочет возвращения к власти в США Трампа, который установил бы мир в Восточной Европе.
Венгерский премьер неоднократно говорил, что если бы Трамп возглавлял США, то конфликт на Украине завершился бы за сутки.
В Будапеште много раз подчеркивали, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США. Европа упустила свой шанс на посредничество, так как не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.
Урегулировать за сутки
Трамп ранее заявлял, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования кризиса на Украине за 24 часа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это сложной и невыполнимой за один день задачей.
На минувшей неделе Трамп сообщил, что активно работает над вопросом урегулирования украинского конфликта, и уже есть «небольшой прогресс».
Он также заявил, что на недавней встрече в Париже Владимир Зеленский «дал понять, что хочет мира», и, по мнению Трампа, ему «следует готовиться к заключению сделки». При этом, Трамп считает, что сделку по урегулированию конфликта предстоит заключить и главе российского государства Владимиру Путину.
Покушение на Трампа
В ходе предвыборной кампании на политика дважды были предприняты попытки покушения.
Первое покушение произошло во время митинга в Пенсильвании в июле, в результате чего Трамп получил легкое ранение. Попытка второго была предпринята у принадлежащего Трампу гольф-клуба в октябре, политик не пострадал.