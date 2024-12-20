Орбан призвал молиться за Трампа

Он также заявил, что на недавней встрече в Париже Владимир Зеленский «дал понять, что хочет мира», и, по мнению Трампа, ему «следует готовиться к заключению сделки». При этом, Трамп считает, что сделку по урегулированию конфликта предстоит заключить и главе российского государства Владимиру Путину.