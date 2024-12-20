Мэр Новосибирска получил предостережение из-за режима повышенной готовности

Прокуратура объявила предостережение мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву из-за введения режима повышенной готовности на участке от проезда Энергетиков до проспекта Димитрова. Там находится Димитровский мост. В прокуратуре уточнили, что за его содержание отвечает подведомственное мэрии МКУ. Также в этом году подрядчик не сумел выполнить работы по ремонту проезжей части моста, из-за чего с ним расторгли договор.