Мэр Новосибирска получил предостережение из-за режима повышенной готовности

Прокуратура объявила предостережение мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву из-за введения режима повышенной готовности на участке от проезда Энергетиков до проспекта Димитрова. Там находится Димитровский мост. В прокуратуре уточнили, что за его содержание отвечает подведомственное мэрии МКУ. Также в этом году подрядчик не сумел выполнить работы по ремонту проезжей части моста, из-за чего с ним расторгли договор.
— При этом в настоящее время мост эксплуатируется без каких-либо ограничений, реальная угроза чрезвычайной ситуации, связанной с его разрушением, отсутствует, — уточнили в прокуратуре.
Но 11 декабря постановлением городской администрации там ввели режим повышенной готовности. Этот документ необоснованно дает подведомственному мэрии МКУ возможность в обход конкурсных процедур заключить с единственным поставщиком долгосрочный контракт на ремонт Димитровского моста. Это говорит о несоблюдении запретов на совершение органами власти действий, которые могут привести к ограничению конкуренции, добавили в прокуратуре.
Кроме того, предостережение получил первый заместитель мэра. Также прокуратура обратилась с иском в суд о признании недействующим постановления мэрии.