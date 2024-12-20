Слова Путина о «дуэли» «Орешника» с западным ПВО и удары вглубь РФ. Темы брифинга Пескова

Предложение Путина о «технологической дуэли» «Орешника» с западным ПВО было ответом на вопрос об уязвимостях новой российской ракеты: «Это же не его инициатива была, его попросили объяснить возможные уязвимости [ракеты], и поэтому президент, как он обычно делает, достаточно детально рассказывал о том, как работает эта ракета, насколько она не подвержена имеющимся системам ПВО».