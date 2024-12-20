Слова Путина о «дуэли» «Орешника» с западным ПВО и удары вглубь РФ. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет заседание Государственного совета, на котором подведут итоги завершающегося Года семьи.
Остальные встречи и несколько совещаний будут носить непубличный характер.
Глава государства может в воскресенье открыть по видеосвязи несколько транспортных объектов.
О словах Путина о «дуэли» с Орешником
Предложение Путина о «технологической дуэли» «Орешника» с западным ПВО было ответом на вопрос об уязвимостях новой российской ракеты: «Это же не его инициатива была, его попросили объяснить возможные уязвимости [ракеты], и поэтому президент, как он обычно делает, достаточно детально рассказывал о том, как работает эта ракета, насколько она не подвержена имеющимся системам ПВО».
Об ответах на удары вглубь России
Российские ответы на удары вглубь страны будут осуществляться «каждый раз», об этом предупреждал Путин.
О планах G7 по санкциям
Возможные санкции G7 против российской нефтяной отрасли неизбежно ударят по их инициаторам и создадут «риски для стабильности на международных энергетических рынках».
Россия сделает все, «чтобы минимизировать последствия таких решений».