Появились фото последствий удара возмездия ВС России по Украине

В ведомстве подчеркнули, что это ответ на попытку ВСУ атаковать американскими и британскими ракетами предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Так, 18 декабря украинские войска выпустили шесть ATACMS и четыре Storm Shadow. Расчеты ЗРК сбили все ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Одна крылатая ракета отклонилась от цели и упала на территорию комбината, повредив техническое строение.