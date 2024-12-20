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В Молдавии назвали энергетический кризис вредительством со стороны властей

КИШИНЕВ, 20 дек — РИА Новости. Энергетический кризис в Молдавии является намеренным вредительством со стороны властей, поскольку они знали, что будут проблемы с поставками энергоресурсов, заявила в пятницу депутат оппозиционного блока «Победа» Ирина Лозован.

С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Власти Молдавии ранее сообщили, что «Газпром» предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути поставок, в том числе через Трансбалканский коридор.

«Энергокризис в Молдавии — это не столько некомпетентность правительства, сколько намеренное вредительство, поскольку власти знали, что близится зима и эта проблема появится. Это полное, тотальное подчинение западным кураторам. Они выполняют все, что им диктуют. Велят кричать на Россию — будут кричать на Россию», — заявила Лозован журналистам.

По ее словам, высокопоставленным лицам необходимо ехать в Москву и договариваться о поставках газа. «Другого выхода нет. Они признают это, но не хотят быть виноватыми перед лицом собственного народа. Такое правительство должно уйти в отставку» — подчеркнула депутат.

С декабря 2022 года предприятие «Молдовагаз» получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.

энергетика
экономика
Газпром