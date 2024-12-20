Евгений Наумов призвал россиян встреть Новый год в Краснодаре

«На Красной уже сейчас не протолкнуться, а ведь зимние каникулы еще не начались. Что будет в праздники, когда поток людей возрастет в несколько раз?» — возмущаются жители города в социальных сетях.
Многие краснодарцы выражают недовольство тем, что власти не предложили решений для разгрузки центра от столпотворения.
Тем временем мэр Краснодара Евгений Наумов решил привлечь еще больше туристов, пригласив россиян провести новогодние праздники в кубанской столице. Градоначальник записал рекламный ролик, где пообещал самый теплый Новый год в стране и подчеркнул, что Краснодар готов принять гостей со всей России.
«Новый год — это маленькая история. Предлагаю россиянам начать новую историю в нашем Краснодаре. Это столица самого гостеприимного региона страны. Если соскучились по теплу, добро пожаловать к нам!» — сказал Наумов в видеообращении.
Главной локацией для ролика съемок стал празднично украшенный участок улицы Красной. Пышное новогоднее убранство действительно впечатляет, однако ежедневно оно привлекает тысячи жителей и гостей города, превращая прогулки в сплошное испытание.
Многие краснодарцы опасаются, что наплыв туристов в праздники усугубит уже сложившуюся проблему. Ведь самые популярные локации, такие как улица Красная и парк «Краснодар» в выходные дни становятся центом массового скопления людей. Многие горожане до сих пор не могут попасть из-за очередей в Японский сад и «пробиться» к новогодним декорациям на улице Красной. Многие жители Краснодара отмечают, что спокойно любоваться светящимися арками в центре города теперь можно лишь после 3 часов ночи, когда люди расходятся по домам.
Стоит отметить, что пока местные власти не представили четкого плана по организации комфортного посещения центра города в период новогодних мероприятий.