Евгений Наумов призвал россиян встреть Новый год в Краснодаре

«Новый год — это маленькая история. Предлагаю россиянам начать новую историю в нашем Краснодаре. Это столица самого гостеприимного региона страны. Если соскучились по теплу, добро пожаловать к нам!» — сказал Наумов в видеообращении.



Главной локацией для ролика съемок стал празднично украшенный участок улицы Красной. Пышное новогоднее убранство действительно впечатляет, однако ежедневно оно привлекает тысячи жителей и гостей города, превращая прогулки в сплошное испытание.



Многие краснодарцы опасаются, что наплыв туристов в праздники усугубит уже сложившуюся проблему. Ведь самые популярные локации, такие как улица Красная и парк «Краснодар» в выходные дни становятся центом массового скопления людей. Многие горожане до сих пор не могут попасть из-за очередей в Японский сад и «пробиться» к новогодним декорациям на улице Красной. Многие жители Краснодара отмечают, что спокойно любоваться светящимися арками в центре города теперь можно лишь после 3 часов ночи, когда люди расходятся по домам.



Стоит отметить, что пока местные власти не представили четкого плана по организации комфортного посещения центра города в период новогодних мероприятий.