Премьер Молдовы обещает рост тарифов на электроэнергию и увеличение компенсаций

«Если Россия не будет поставлять природный газ на левый берег Днестра, то мы повысим тарифы на электроэнергию, однако при этом предоставим дополнительные компенсации тем, кто пострадает. На компенсации в этот холодный сезон мы уже выделили около 2 миллиардов леев, и при необходимости мы увеличим их», — сказал Речан.