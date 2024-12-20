Премьер Молдовы обещает рост тарифов на электроэнергию и увеличение компенсаций

«Если Россия не будет поставлять природный газ на левый берег Днестра, то мы повысим тарифы на электроэнергию, однако при этом предоставим дополнительные компенсации тем, кто пострадает. На компенсации в этот холодный сезон мы уже выделили около 2 миллиардов леев, и при необходимости мы увеличим их», — сказал Речан.
Он признал, что могут быть некоторые отключения электроэнергии, но «только местами, на очень ограниченное время», когда, например, «пострадает энергетическая инфраструктура на Украине».
Премьер-министр призвал граждан проявить солидарность, рационально использовать энергоресурсы и применять меры по экономии электроэнергии.
Ранее парламент Молдовы принял предложение правительства о введении в стране режима ЧП в энергетике сроком на 60 дней. Объявление чрезвычайного положения было предложено кабмином на основании отчета Комиссии по чрезвычайным ситуациям.