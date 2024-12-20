Украина сообщила о возвращении 503 тел погибших военных

В штабе уточнили, что 403 тела были переданы с донецкого направления, 12 — с луганского, 57 — с запорожского, а оставшиеся были возвращены из моргов на территории России.
Минобороны России о возвращении тел россиян пока не сообщало.
Москва и Киев регулярно сообщают о проведении обменов как военнопленными, так и телами погибших военных. Так, в ноябре стороны дважды отчитывались о проведении обменов телами — 8 ноября по формуле «563 на 37» и 29 ноября по формуле «502 на 48». Оба раза большее число погибших вернули Украине.
9 декабря омбудсмен Татьяна Москалькова также сообщила, что Москва передала Киеву тела погибших при крушении в январе в Белгородской области военного самолета Ил-76, перевозившего военнопленных. По данным Минобороны, на борту находились 74 человека, в том числе 65 пленных бойцов ВСУ. Все они погибли. Когда именно украинской стороне были переданы тела, омбудсмен не уточнила.
В конце ноября российский МИД заявил о готовности провести рекордный обмен пленными с Украиной. Как уточнила официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва может передать 630 военных на паритетных условиях. Также Украине предложили самостоятельно определиться, кого из российских солдат включить в обмен.