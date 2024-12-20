Украина сообщила о возвращении 503 тел погибших военных

9 декабря омбудсмен Татьяна Москалькова также сообщила, что Москва передала Киеву тела погибших при крушении в январе в Белгородской области военного самолета Ил-76, перевозившего военнопленных. По данным Минобороны, на борту находились 74 человека, в том числе 65 пленных бойцов ВСУ. Все они погибли. Когда именно украинской стороне были переданы тела, омбудсмен не уточнила.