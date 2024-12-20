Арестованный глава Еланского района ушел с поста по собственному желанию

Обязанности руководителя района будет исполнять его заместитель Александр Бондаренко, курирующий в райадминистрации социальные вопросы.
О задержании Дмитрия Литвинова стало известно 11 декабря, в подтверждение в местном паблике выложили видео. Ни одно силовое ведомство ни на тот момент, ни до сегодняшнего дня информацию не подтвердило.
Днем позже vlg.aif.ru уточнили в пресс-службе судов Волгоградской области, что Литвинов арестован.
Между тем местные жители высказывают сомнения, что Александру Бондаренко удастся успешно руководить районом.
«В случае резких телодвижений другие замы просто начнут тихо саботировать, давая возможность и. о. утратить любые перспективы быть назначенным постоянно после освобождения вакансии», — поделился своим мнением один из местных жителей.