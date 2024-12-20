Казахстан намерен активизировать сотрудничество с Беларусью в сфере культуры

«Отношения между нашими странами динамично развиваются по всему спектру взаимодействия — в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах. Все эти направления важны. В политической сфере между Казахстаном и Беларусью налажен постоянный диалог, который позволяет в конструктивном и взаимовыгодном ключе решать все возникающие вопросы. Позиции наших стран близки или совпадают по большинству вопросов международной повестки. Конечно, значительное внимание в настоящее время мы уделяем развитию торгово-экономического сотрудничества, — подчеркнул глава дипмиссии. — Но это не значит, что мы считаем, например, менее значимым развитие культурно-гуманитарного сотрудничества. Между нашими странами поддерживаются широкие связи в сфере культуры, науки, образования, медицины, спорта, туризма».