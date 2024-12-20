Казахстан намерен активизировать сотрудничество с Беларусью в сфере культуры

По словам посла, этому также будет способствовать План мероприятий по взаимодействию в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь на 2025−2026 годы, утвержденный руководителями профильных министерств двух стран в рамках состоявшегося 14 ноября 2024 года визита премьер-министра Казахстана в Минск.
«Отношения между нашими странами динамично развиваются по всему спектру взаимодействия — в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах. Все эти направления важны. В политической сфере между Казахстаном и Беларусью налажен постоянный диалог, который позволяет в конструктивном и взаимовыгодном ключе решать все возникающие вопросы. Позиции наших стран близки или совпадают по большинству вопросов международной повестки. Конечно, значительное внимание в настоящее время мы уделяем развитию торгово-экономического сотрудничества, — подчеркнул глава дипмиссии. — Но это не значит, что мы считаем, например, менее значимым развитие культурно-гуманитарного сотрудничества. Между нашими странами поддерживаются широкие связи в сфере культуры, науки, образования, медицины, спорта, туризма».
Посол обратил внимание на важность того, что дружба между нашими народами имеет глубокие исторические корни.
«В этом году в Беларуси широко отмечали 80-летие освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. В следующем году наши страны будут вместе отмечать 80 лет Великой Победы, — сказал Тимур Жаксылыков. — Казахстанцы с первых дней Великой Отечественной войны сражались на белорусской земле, защищали Брестскую крепость, Минск, воевали в составе партизанских соединений, освобождали Беларусь. 84 из примерно 500 казахстанцев — Героев Советского Союза удостоены этого высокого звания за подвиги, совершенные на белорусской земле».
«Сохранение для молодых поколений памяти об этой жестокой войне, об огромных жертвах, принесенных за нашу свободу, также является важной задачей, которую ставит перед собой наше посольство, — заявил дипломат. — Совсем недавно, 11 декабря, мы провели презентацию интернет-проекта, посвященного казахстанцам, сражавшимся за Беларусь».
«За предыдущие годы посольством накоплено значительное количество информации об участии наших земляков в защите и освобождении Беларуси от нацистских захватчиков. За три десятилетия издано множество книг на эту тему. Теперь мы намерены разместить эти данные в интернете, где они будут доступны для широкой аудитории», — отметил посол Казахстана в Беларуси.