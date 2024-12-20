Губернатор Никитин пообещал отработать жалобы нижегородцев президенту

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин после онлайн-конференции президента Владимира Путина пообещал отработать все жалобы жителей. Об этом сон сообщил в своем Telegram-канале.
«И я, и руководители органов власти продолжаем отрабатывать вопросы, поступившие мне на прямую линию, детально разберем вопросы от жителей нашего региона, поступившие Президенту, — написал глава региона. — Наша задача — обеспечить комфорт жителей, улучшить условия жизни».
Напомним, в эфире прозвучали два вопроса нижегородцев. Один поинтересовался, чей портрет висит в кабинете президента, другая нижегородка пожаловалась на нехватку узких специалистов в поликлинике и невозможность попасть к врачу. Минздрав уже отреагировал на ее обращение.