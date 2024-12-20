Губернатор Никитин пообещал отработать жалобы нижегородцев президенту

Напомним, в эфире прозвучали два вопроса нижегородцев. Один поинтересовался, чей портрет висит в кабинете президента, другая нижегородка пожаловалась на нехватку узких специалистов в поликлинике и невозможность попасть к врачу. Минздрав уже отреагировал на ее обращение.