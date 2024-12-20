И.о. главы Самары Носков познакомился с участниками движения «Орлята России»

В среду, 18 декабря, и.о. главы Самары Иван Носков вместе с заместителем председателя совета ветеранов СВО города Маратом Милюковым познакомился с «орлятами». Школьники младших классов лицея № 124 передали новогодние письма, написанные для участников СВО. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.
«Весточки солдатам — это тонкая, но очень прочная нить, связывающая все уголки нашей страны. Сам не раз общался с военнослужащими, и точно знаю, что эти письма в зоне спецоперации очень ждут и всегда рады получать. Некоторые их бережно хранят», — написал Носков.
Самарские ребята являются участниками всероссийского движения «Орлята России». И.о. главы города привел пример, что в блиндаже одного из бойцов висит рисунок танка от незнакомого мальчика. Он предложил всем подключиться, писать вместе с детьми и передавать их в пункты сбора гуманитарной помощи.