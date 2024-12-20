И.о. главы Самары Носков познакомился с участниками движения «Орлята России»

«Весточки солдатам — это тонкая, но очень прочная нить, связывающая все уголки нашей страны. Сам не раз общался с военнослужащими, и точно знаю, что эти письма в зоне спецоперации очень ждут и всегда рады получать. Некоторые их бережно хранят», — написал Носков.