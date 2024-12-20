В Молдавии пригрозили запретить TikTok и Telegram

«Если мы увидим реальную угрозу, использование этих платформ авторами извне или изнутри, которые хотят подорвать безопасность страны, если эти платформы не реагируют на наши аргументированные просьбы, то мы можем прибегнуть и к этому (запрету — ред.). Если мы увидим, что они (платформы — ред.) не реагируют на наши запросы, а есть угроза для результатов выборов, то государство обязано вмешаться», — заявил Гросу в эфире телеканала TV8.