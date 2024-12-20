РИА: при ударе по пункту управления СБУ погибли высокопоставленные военные

ВС РФ ударили по пункту управления СБУ и киевскому конструкторскому бюро «Луч» в ответ на атаку комбината в Ростовской области американскими и британскими ракетами. В Киеве обломки ракет упали в трех районах города. Также взрывы произошли в Васильково, где находится военный аэродром. РИА Новости пишет, что при ударе погибли высокопоставленные сотрудники ВСУ и украинских спецслужб, однако украинская сторона это не подтверждает.