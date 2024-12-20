Путин заявил о выигрыше Израиля в Сирии: что считают эксперты

Главным бенефициаром событий в Сирии в настоящее время стал Израиль, заявил во время прямой линии 19 декабря 2024 года президент Российской Федерации Владимир Путин. Он отметил, что Москва осуждает захват любых сирийских территорий другими странами.
Однако глава российского государства подчеркнул, что Израиль занят вопросами обеспечения собственной безопасности. Ранее и многие аналитики называли последнего основным бенефициаром сирийских событий. Эксперт по Ближнему Востоку политолог Саймон Ципис рассказал News.ru, что заставить израильские власти уйти с уже занятых территорий в текущей ситуации может лишь риск обострения отношений с Турцией. По мнению эксперта, борьбу на два фронта Израиль в сложившейся ситуации не потянет.
До этого политолог Евгений Михайлов допустил возможность претензий еврейского государства на часть территории Сирии, а именно на Голанские высоты, сообщает RT. Политолог Александр Хазариди в беседе с «Известиями» также отметил, что теперь израильские вооруженные силы закрепляются на буферной территории в районе Голанских высот. У ООН фактически нет возможностей сдержать экспансию Израиля, считает эксперт.
Факт продвижения ЦАХАЛ на этом участке прокомментировал в ходе прямой линии и Путин. Президент России напомнил, что Армия обороны Израиля уже заняла укрепления, создававшиеся для Сирии советскими военными специалистами еще несколько десятилетий назад.
Между тем, газета The Times of Israel ранее сообщила о согласовании израильским правительством плана по удвоению населения Голанских высот за счет еврейских поселенцев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал эту территорию частью страны, а руководство Минобороны распорядилось подготовить подразделения к зимнему пребыванию на Голанах.