Путин заявил о выигрыше Израиля в Сирии: что считают эксперты

Однако глава российского государства подчеркнул, что Израиль занят вопросами обеспечения собственной безопасности. Ранее и многие аналитики называли последнего основным бенефициаром сирийских событий. Эксперт по Ближнему Востоку политолог Саймон Ципис рассказал News.ru, что заставить израильские власти уйти с уже занятых территорий в текущей ситуации может лишь риск обострения отношений с Турцией. По мнению эксперта, борьбу на два фронта Израиль в сложившейся ситуации не потянет.