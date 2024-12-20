Евгений Куйвашев исполнит мечты пятилетнего Артема и десятилетней Вероники

«МК-Урал» ранее писал, что в прошлом году Евгений Куйвашев исполнил мечту пятилетнего Ильи из Верхней Пышмы, который мечтал о горном велосипеде. Открытку с желанием глава региона снял с Елки желаний перед заседанием Госсовета в Москве.