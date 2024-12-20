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Евгений Куйвашев исполнит мечты пятилетнего Артема и десятилетней Вероники

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев исполнит мечты трех детей в рамках акции «Елка желаний».

Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.

Глава региона исполнит новогодние мечты 5-летнего Артема Свитличенко, который мечтает о шведской стенке, 10-летней Вероники Сидоровой, которая хочет мягкую игрушку, и 15-летней Анжелы Семеновой, которая загадала велосипед.

Шарики с новогодними мечтами Евгений Куйвашев снял с «Елки желаний» перед заседанием Госсовета в Москве.

«МК-Урал» ранее писал, что в прошлом году Евгений Куйвашев исполнил мечту пятилетнего Ильи из Верхней Пышмы, который мечтал о горном велосипеде. Открытку с желанием глава региона снял с Елки желаний перед заседанием Госсовета в Москве.

Также Евгений Куйвашев снял шарик с желанием шестнадцатилетней Евгении. Она просила карнавальный костюм.