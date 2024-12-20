Евгений Куйвашев исполнит мечты пятилетнего Артема и десятилетней Вероники

Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.
Глава региона исполнит новогодние мечты 5-летнего Артема Свитличенко, который мечтает о шведской стенке, 10-летней Вероники Сидоровой, которая хочет мягкую игрушку, и 15-летней Анжелы Семеновой, которая загадала велосипед.
Шарики с новогодними мечтами Евгений Куйвашев снял с «Елки желаний» перед заседанием Госсовета в Москве.
«МК-Урал» ранее писал, что в прошлом году Евгений Куйвашев исполнил мечту пятилетнего Ильи из Верхней Пышмы, который мечтал о горном велосипеде. Открытку с желанием глава региона снял с Елки желаний перед заседанием Госсовета в Москве.
Также Евгений Куйвашев снял шарик с желанием шестнадцатилетней Евгении. Она просила карнавальный костюм.