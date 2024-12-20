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Владимир Тужилин стал советником нижегородского губернатора

В команду правительства Нижегородской области вернулся Владимир Тужилин. Он стал советником губернатора Глеба Никитина, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

Владимир Тужилин долгое время работал заместителем министра транспорта Нижегородской области. В ноябре 2021 года его назначили гендиректором госучреждения «Главное управление автомобильных дорог» (ГУАД) региона. В мае 2023 года возглавил министерство транспорта и дорог ДНР. В октябре 2024 года глава республики Денис Пушилин освободил Владимира Тужилина от исполнения обязанностей.

Теперь новый советник нижегородского губернатора организует отправку волонтеров для устранения последствий разлива мазута в Анапе.