Владимир Тужилин стал советником нижегородского губернатора

Владимир Тужилин долгое время работал заместителем министра транспорта Нижегородской области. В ноябре 2021 года его назначили гендиректором госучреждения «Главное управление автомобильных дорог» (ГУАД) региона. В мае 2023 года возглавил министерство транспорта и дорог ДНР. В октябре 2024 года глава республики Денис Пушилин освободил Владимира Тужилина от исполнения обязанностей.