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Вениамин Кондратьев выбрал три открытки с «Елки желаний» в Доме правительства

Вениамин Кондратьев выбрал три открытки с новогодней елки в Доме правительства.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор принял участие во всероссийской акции перед началом заседания Госсовета. Пожелания троих детей из Краснодарского края и Херсонской области будут исполнены.

Глава Кубани в своих соцсетях написал, что снял с елки несколько шаров с пожеланиями ребят из Краснодарского края.

— Сергей Королев попросил музыкальную станцию, Даниил Шляжко в подарок хочет получить сапборд. А Эвелина Маринич из нашей подшефной Херсонской области мечтает о поездке в Санкт-Петербург. Обязательно исполню их мечты, — написал губернатор.

Даниилу Шляжко 10 лет, Сергею Королеву −15 лет. Эвелине Маринич из Геническа 11 лет.

Всероссийская акция «Елка желаний» дает возможность сделать подарок детям, которым особенно нужна поддержка. Шарами с открытками от детей украшено новогоднее дерево в Доме правительства.