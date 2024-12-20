Вениамин Кондратьев выбрал три открытки с «Елки желаний» в Доме правительства

Губернатор принял участие во всероссийской акции перед началом заседания Госсовета. Пожелания троих детей из Краснодарского края и Херсонской области будут исполнены.
Глава Кубани в своих соцсетях написал, что снял с елки несколько шаров с пожеланиями ребят из Краснодарского края.
— Сергей Королев попросил музыкальную станцию, Даниил Шляжко в подарок хочет получить сапборд. А Эвелина Маринич из нашей подшефной Херсонской области мечтает о поездке в Санкт-Петербург. Обязательно исполню их мечты, — написал губернатор.
Даниилу Шляжко 10 лет, Сергею Королеву −15 лет. Эвелине Маринич из Геническа 11 лет.
Всероссийская акция «Елка желаний» дает возможность сделать подарок детям, которым особенно нужна поддержка. Шарами с открытками от детей украшено новогоднее дерево в Доме правительства.