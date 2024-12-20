Путин пообещал подумать о военных базах в Сирии: мнение экспертов

Дальнейшая судьба российских военных объектов в Сирии будет зависеть от характера взаимоотношений Москвы с новыми властями страны. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что российские власти думают над этим вопросом.
Глава российского государства впервые поднял тему будущего баз ВС РФ в Сирии. По словам Путина, большинство стран региона, с которыми Москва поддерживает отношения, заинтересованы в том, чтобы Россия сохранила свое военное присутствие в республике.
Китайский политолог У Ихун в беседе с ТАСС спрогнозировал высокую вероятность установления хороших отношений между новыми властями Сирии и Москвой. Военное присутствие РФ на базах в Тартусе и Хмеймиме сохранится, считает аналитик, поскольку новое сирийское руководство также будет заинтересовано в поддержке российской армии в борьбе с террористическими группировками.
Израильский аналитик Саймон Ципис, сообщает «Взгляд» отмечает сложность конструктивного диалога о судьбе военных баз РФ в Сирии на фоне продолжающейся неразберихи в стране и отсутствия единого центра власти. Но Москва в сохранении военного присутствия заинтересована, отмечает эксперт.
Военный аналитик Василий Фатигаров в эфире канала «Красная линия» подчеркнул, что даже вывод военной базы из Сирии не приведет к ухудшению позиций России в регионе. Более того, ситуация может измениться даже в лучшую в военном отношении сторону, поскольку Москва может открыть базу гораздо южнее Сирии, используя дружественные отношения с такими странами как Египет, Алжир или Ливия, и даже наладить взаимодействие с йеменскими хуситами, считает политолог.