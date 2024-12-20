Путин пообещал подумать о военных базах в Сирии: мнение экспертов

Военный аналитик Василий Фатигаров в эфире канала «Красная линия» подчеркнул, что даже вывод военной базы из Сирии не приведет к ухудшению позиций России в регионе. Более того, ситуация может измениться даже в лучшую в военном отношении сторону, поскольку Москва может открыть базу гораздо южнее Сирии, используя дружественные отношения с такими странами как Египет, Алжир или Ливия, и даже наладить взаимодействие с йеменскими хуситами, считает политолог.