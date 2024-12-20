WP: Илона Маска называют «теневым президентом» США

Издание подчеркивает, что ранее Илон Маск никогда не занимал государственный пост. Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что назначит его и еще одного бизнесмена Вивека Рамасвами руководителями «Департамента эффективности государственного управления», как только официально вступит в должность. До покушения на республиканца в июле Маск открыто не выражал ему поддержку.