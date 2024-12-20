WP: Илона Маска называют «теневым президентом» США

Издание подчеркивает, что ранее Илон Маск никогда не занимал государственный пост. Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что назначит его и еще одного бизнесмена Вивека Рамасвами руководителями «Департамента эффективности государственного управления», как только официально вступит в должность. До покушения на республиканца в июле Маск открыто не выражал ему поддержку.
Всего за несколько месяцев миллиардер стал политическим тяжеловесом, что стало причиной опасений у оппонентов Трампа. Они переживают, что Белый дом будет функционировать как олигархия, а Маск будет стараться осуществлять такую политику, которая позволит ему увеличить собственный капитал, сообщают «Ведомости».
После победы Трампа в ноябре популярность и состояние Маска существенно выросли, как у спонсора, который поддерживал избранного президента. Как сообщают американские СМИ, он выделил на предвыборную гонку 227 млн долларов. Теперь правозащитные организации предполагают, что Маск может влиять на политику Вашингтона, как приближенное к президенту США лицо.
После выборов в США и победы Дональда Трампа Илон Маск стал самым богатым человеком в мире с рекордным состоянием в 400 млрд долларов. Год назад состояние миллиардера оценивалось примерно в 225 млрд долларов.