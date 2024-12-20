Свердловский областной суд оставил в силе арест главы Дегтярска Пильникова

Напомним, Вадима Пильникова задержали 5 декабря, вину в преступлении он признал. Перед этим в администрации прошли обыски, после которых был задержан заместитель мэра по ЖКХ Андрей Ильин. Его по обвинению по п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности) отправили в СИЗО, но затем суд смягчил меру пресечения, он пробудет под домашним арестом до 26 января.