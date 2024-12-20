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ТАСС: генералу Кириллову посмертно присвоили звание Героя России

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Начальнику войск РХБЗ генерал-лейтенанту Игорю Кириллову посмертно присвоено звание Героя России.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил ТАСС высокопоставленный источник.

«Генерал-лейтенанту Игорю Кириллову посмертно присвоено звание Героя России», — сообщил собеседник агентства. Звезда Героя передана его родным.