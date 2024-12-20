ТАСС: генералу Кириллову посмертно присвоили звание Героя России

Об этом сообщил ТАСС высокопоставленный источник.
«Генерал-лейтенанту Игорю Кириллову посмертно присвоено звание Героя России», — сообщил собеседник агентства. Звезда Героя передана его родным.
МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Начальнику войск РХБЗ генерал-лейтенанту Игорю Кириллову посмертно присвоено звание Героя России.
Об этом сообщил ТАСС высокопоставленный источник.
«Генерал-лейтенанту Игорю Кириллову посмертно присвоено звание Героя России», — сообщил собеседник агентства. Звезда Героя передана его родным.