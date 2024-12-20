Фицо пригрозил Украине конфликтом при прекращении транзита газа

Ранее в этот день Фицо рассказал, что Зеленский выставил условие, что согласится на транзит газа через Украину, если России не будут платить за это топливо до окончания конфликта. Премьер-министр Словакии отметил, что такое предложение ему кажется абсурдным, ведь никто не станет поставлять газ бесплатно, и Украина, таким образом, полностью исключает возможность транзита. Газ из-за этого подорожает, что будет болезненно для всего Евросоюза (ЕС).