«Если [президент Украины с истекшими 20 мая полномочиями Владимир] Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт», — сказал Фицо, его выступление опубликовано на его странице в соцсети Facebook (входит в Meta, признанную террористической организацией и запрещенную в РФ).
Глава правительства Словакии напомнил, что Братислава оказывала Киеву гуманитарную помощь и требует к себе такого же уважительного поведения. Премьер-министр выразил недоумение, почему Словакия демонстрирует хорошее отношение к Украине, а та не может проявить какую-либо солидарность в ответ.
Срок действия транзитного договора на прокачку газа из России истекает 31 декабря.
Ранее в этот день Фицо рассказал, что Зеленский выставил условие, что согласится на транзит газа через Украину, если России не будут платить за это топливо до окончания конфликта. Премьер-министр Словакии отметил, что такое предложение ему кажется абсурдным, ведь никто не станет поставлять газ бесплатно, и Украина, таким образом, полностью исключает возможность транзита. Газ из-за этого подорожает, что будет болезненно для всего Евросоюза (ЕС).
Фицо 18 декабря призвал Европу найти способ продолжения транзита газа через Украину, потому что Братислава рискует потерять ежегодный доход в размере €500 млн ($525 млн) от транзитных сборов, а Киев — транзитные маршруты в целом.
Агентство Bloomberg 17 декабря сообщило, что ключевые компании Центральной Европы подписали декларацию в поддержку продолжения транзита газа через Украину в 2025 году. В то же время снова увеличилась доля газового импорта из России в европейские страны, страна остается одним из крупнейших поставщиков энергоресурса.
Российское руководство не раз обращало внимание, что страна не отказывалась от транзитных поставок газа в Европу, но для их продления европейские страны должны договариваться с Киевом. По оценке аналитика Игоря Юшкова, остановка транзита российского газа через Украину в январе грозит Европе существенным скачком цен, от которого пострадают население и бизнес.