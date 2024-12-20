Президент Германии примет решение о роспуске парламента до конца года

Дату, которая станет решающей для парламентариев и страны, обозначили в президентской канцелярии. Об этом рассказали европейские СМИ.
Франк-Вальтер Штайнмайер объяснил, что прежде, чем принять окончательное решение о судьбе парламента, он обсуждает ситуацию с представителями основных политических партий, представленных в Бундестаге.
Законодательство Германии диктует проведение новых выборов депутатов в течение последующих 60 дней с даты роспуска. Предполагаемая дата выборов — 23 февраля 2025 года, уточняет «Интерфакс».
Партийные лидеры уже заранее готовятся к выборам. В Социал-демократической партии Германии принято решение на пост канцлера вновь выдвинуть Олафа Шольца, правительству которого 16 декабря Бундестаг вынес вотум недоверия. Если кандидатуру утвердят на партийном съезде 11 января, то экс-канцлер может повторно занять должность.
Кандидатами в канцлеры также называют главу Христианско-демократического союза Фридриха Мерца, вице-канцлера Германии Роберта Хабека, представляющего партию «Союз 90»/ «Зеленые», и лидера партии «Альтернатива для Германии» Алису Вайдель.
По данным опросов, почти треть избирателей страны намерены голосовать за Христианско-демократический союз. Партия Шольца пока может рассчитывать на поддержку только 16% избирателей.