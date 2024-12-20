Президент Германии примет решение о роспуске парламента до конца года

Партийные лидеры уже заранее готовятся к выборам. В Социал-демократической партии Германии принято решение на пост канцлера вновь выдвинуть Олафа Шольца, правительству которого 16 декабря Бундестаг вынес вотум недоверия. Если кандидатуру утвердят на партийном съезде 11 января, то экс-канцлер может повторно занять должность.