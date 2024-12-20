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Что предпримут донские власти: Юрий Слюсарь отреагировал на заявления Владимира Путина

Ростовская область, 20 декабря 2024. DON24.RU. Врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь подписал указ о продлении региональной программы повышения рождаемости до 2027 года.

Источник: РИА "Новости"

Также он прокомментировал некоторые другие ключевые темы, озвученные Президентом России Владимиром Путиным во время прямой линии. Об этом Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале.

«По проекту “Многодетная семья” в следующем году предусмотрена 50-процентная компенсация стоимости обучения одного из детей многодетной семьи, а также выплата в размере 300 тыс. руб. при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье», — пишет врио губернатора.

Пункт о дополнительных мерах поддержки внесут в областной закон на Законодательном Собрании 23 декабря этого года.

Также в Ростовской области разработают аналог федеральной программы «Время Героев», чтобы бойцы СВО могли пройти кадровую подготовку по востребованным направлениям.

«Обязательно посоветуемся с военнослужащими, что они сами хотят видеть в программе», — отметил Юрий Слюсарь.

Для возведения кольцевой дороги вокруг Азовского моря необходимо провести ряд работ на магистрали на Северном обходе, а также завершить второй этап строительства Западной хорды.

«Будем работать», — заключил врио губернатора.