Что предпримут донские власти: Юрий Слюсарь отреагировал на заявления Владимира Путина

Также он прокомментировал некоторые другие ключевые темы, озвученные Президентом России Владимиром Путиным во время прямой линии. Об этом Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале.
«По проекту “Многодетная семья” в следующем году предусмотрена 50-процентная компенсация стоимости обучения одного из детей многодетной семьи, а также выплата в размере 300 тыс. руб. при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье», — пишет врио губернатора.
Пункт о дополнительных мерах поддержки внесут в областной закон на Законодательном Собрании 23 декабря этого года.
Также в Ростовской области разработают аналог федеральной программы «Время Героев», чтобы бойцы СВО могли пройти кадровую подготовку по востребованным направлениям.
«Обязательно посоветуемся с военнослужащими, что они сами хотят видеть в программе», — отметил Юрий Слюсарь.
Для возведения кольцевой дороги вокруг Азовского моря необходимо провести ряд работ на магистрали на Северном обходе, а также завершить второй этап строительства Западной хорды.
«Будем работать», — заключил врио губернатора.