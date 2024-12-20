Что предпримут донские власти: Юрий Слюсарь отреагировал на заявления Владимира Путина

«По проекту “Многодетная семья” в следующем году предусмотрена 50-процентная компенсация стоимости обучения одного из детей многодетной семьи, а также выплата в размере 300 тыс. руб. при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье», — пишет врио губернатора.