Глава миссии ЕС назвал цель Молдавии по присоединению к союзу достижимой

«Цель амбициозная, но достижимая. Это зависит от молдавских политиков и граждан, которые будут голосовать на парламентских выборах. То есть, будут ли они голосовать за те силы, которые готовы продолжить быстрый темп реформ и переговоров», — заявил Мажейкс журналистам, комментируя заявления властей республики о завершении процесса евроинтеграции к 2030 году.
По его словам, европейская дипломатия ведет конструктивный диалог со всеми политическими партиями в Молдове.
«У нас нет предвзятого отношения. Нам важно понимать позиции всех партий, претендующих на места в парламенте, и их реальное отношение к ЕС. Мы ведем диалог со многими политическими силами… Однако есть группа, с которой мы принципиально не общаемся, — это представители Илана Шора», — подчеркнул посол ЕС.
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны- кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.