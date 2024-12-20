SAS: почему французских военных вытесняют из Африки

«Президент Чада Махамат Деби не принял бы этого решения, если бы у него не было гарантий безопасности от кого-то другого. Мы знаем, что он получил серьезную поддержку от ОАЭ, которые очень интересуются тем, что происходит в соседних Судане и Дарфуре. Мы знаем, что Турция также провела определенную работу в этом направлении», — сказал Браун. Чад граничит с четырьмя странами, в которых присутствуют российские военные. В январе Деби посещал Москву, чтобы укрепить отношения со «страной-партнером». Военные лидеры Нигера, Мали и Буркина-Фасо, изгнавшие французских военных, в последнее время сблизились с Россией.