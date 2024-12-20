SAS: почему французских военных вытесняют из Африки

Правительство Чада, считающееся самым стабильным и верным партнером Франции в Африке, в День независимости страны объявило, что прекращает оборонное сотрудничество с Парижем. А в интервью для Le Monde, опубликованном несколько часов спустя, новый президент Сенегала сказал, что «очевидно» вскоре французских солдат не будет на сенегальской земле.
То, что французы находятся здесь со времен рабства, не означает, что ситуация не может измениться.
Эти заявления прозвучали в то время, когда Франция старается возродить свое былое влияния на континенте, говорится в статье. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро недавно завершил свой визит в Чад и Эфиопию, а президент Эммануэль Макрон впервые на официальном уровне признал убийство французской армией в 1944 году около 400 западноафриканских солдат.
Решение Чада знаменует собой последний гвоздь в гроб постколониального военного доминирования Франции во всем регионе Сахеля.
Решения Чада и Сенегала «являются частью более широкой структурной трансформации взаимодействия этого региона с Францией, в ходе которой политическое и военное влияние Парижа продолжает уменьшаться», добавил Дурмаз.
По данным международной французской радиостанции RFI, власти Чада потребовали от Франции вывести все свои войска до 31 января 2025 года, до Рамадана, который начнется в конце февраля. Ранее французские войска были вытеснены из Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Чем ответит на это Париж?
В ноябре Жан-Мари Бокель, личный посланник Макрона по Африке, представил ему свой доклад об эволюции французского военного присутствия в Африке. Хотя детали доклада не обнародованы, три высокопоставленных французских чиновника на условиях анонимности сообщили, что Франция планирует резкое сокращение военных на всех своих базах в Африке, за исключением Джибути, куда Макрон может отправиться в ближайшие дни.
Как пояснили чиновники, это не означает, что Франция непременно сократит военное сотрудничество, она, скорее, займется более специфичной подготовкой по наблюдению за воздушным пространством, беспилотниками и другими летательными аппаратами. Кроме того, она может временно развернуть войска.
Ранее в этом году французская армия создала командование по Африке, аналогичное американскому AFRICOM. Недавно назначенный командующий Паскаль Ианни специализируется на ведении информационной войны — необходимость, подчеркнутая растущим присутствием России в Африке.
Идея иметь постоянные военные базы, которые затем могут быть использованы в качестве политического оружия против вас и раскручены в дезинформационной войне, возможно, не лучший способ решения проблем.
Кроме того, Франция пытается усилить свое экономическое присутствие в англоязычных странах Африки, таких как Нигерия. Уже сейчас ее двумя крупнейшими торговыми партнерами на континенте выступают Нигерия и ЮАР.
С момента обретения независимости французскими колониями в Африке Париж поддерживал политику экономического, политического и военного влияния, получившую название françafrique («франкафрика»), которая включала наличие постоянных войск в регионе.
Как пояснило Министерство обороны Франции, роль французских войск в Африке заключается в обучении местных солдат и укреплении их потенциала для борьбы с экстремизмом. Однако критики говорят, что присутствие французских войск позволило Парижу сохранять влияние и защищать политические режимы, благоприятные для Франции. «Страны франкоязычной Африки хотят изменить характер этих отношений», — сказал Жиль Яби, руководитель Западноафриканского гражданского аналитического центра.
Растущие антифранцузские настроения привели к уличным протестам в ряде стран Западной и Северной Африки.
«Президент Чада Махамат Деби не принял бы этого решения, если бы у него не было гарантий безопасности от кого-то другого. Мы знаем, что он получил серьезную поддержку от ОАЭ, которые очень интересуются тем, что происходит в соседних Судане и Дарфуре. Мы знаем, что Турция также провела определенную работу в этом направлении», — сказал Браун. Чад граничит с четырьмя странами, в которых присутствуют российские военные. В январе Деби посещал Москву, чтобы укрепить отношения со «страной-партнером». Военные лидеры Нигера, Мали и Буркина-Фасо, изгнавшие французских военных, в последнее время сблизились с Россией.