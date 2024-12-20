Лукашенко поздравил Алиева с днем рождения

Алиеву в пятницу, 24 декабря, исполнилось 62 года. На посту президента Азербайджана он находится уже 21 год. На высшей государственной должности он сменил своего отца — Гейдара Алиева, который принял решение не участвовать в выборах 2003 года и снял свою кандидатуру в пользу сына.