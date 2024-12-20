Лукашенко поздравил Алиева с днем рождения

По словам Лукашенко, под руководством нынешнего президента Азербайджан стал играть важную роль в тюркском мире и укрепляет свое лидерство в регионе.
При этом акцентировал внимание на том, что Баку является надежным и стратегическим партнером для Минска.
Лукашенко упомянул недавнюю встречу с Алиевым и выразил мнение, что успешное проведение климатического саммита COP29 и прошедшей в его рамках сессии мировых лидеров подняли авторитет Азербайджана во всем мире.
«Я ценю нашу дружбу и личные отношения, основанные на доверии, взаимной поддержке и открытом конструктивном диалоге на различных площадках».
Белорусский лидер пожелал своему азербайджанскому коллеге крепкого здоровья, благополучия и постоянных побед Азербайджана под его началом.
Алиеву в пятницу, 24 декабря, исполнилось 62 года. На посту президента Азербайджана он находится уже 21 год. На высшей государственной должности он сменил своего отца — Гейдара Алиева, который принял решение не участвовать в выборах 2003 года и снял свою кандидатуру в пользу сына.