Ильсур Метшин — матерям особенных детей: «Каждая из вас заслуживает слова благодарности и восхищения»

Одна из участниц клуба матерей Кристина Рассыпнинская, воспитывающая двойняшек с диагнозом ДЦП, рассказала мэру, как она осуществила мечту благодаря центру. Жительница Казани воспитывает детей одна, поэтому ей пришлось оставить работу. Со временем она поняла, что ее базовые потребности как женщины остаются нереализованными. Кристина Рассыпнинская обратилась в центр и начала вести здесь танцы. Она поделилась, что у нее была мечта открыть детский сад для ребят с ДЦП, в котором возможно было бы получить дошкольное образование и пройти реабилитацию. Клуб ее поддержал в этом решении — со временем женщина открыла детский сад, который сейчас посещают 16 человек. «Изменения случились благодаря тому, что мы сюда пришли. Работа с психологами — это большой подъем, в депрессии ничего не получается», — сказала она и поблагодарила мэра за доступную среду. По ее словам, в Казани практически везде можно пройти с коляской, а при поездках в другие города женщина сталкивалась с проблемами.