Ильсур Метшин — матерям особенных детей: «Каждая из вас заслуживает слова благодарности и восхищения»

Открывая мероприятие, мэр Ильсур Метшин поблагодарил депутата Казанской городской Думы, руководителя центра «Все для детей» Далию Гайнанову, которая сама воспитывает ребенка с ОВЗ, за организацию встречи, а родителей — за участие в ней. В мероприятии приняли участие около 30 женщин.
«Я помню нашу первую встречу, она была эмоционально тяжелой. Когда ты работаешь главой города, то отвечаешь перед людьми за всю страну. Сегодня мы поговорим о том, что нужно и можно сделать еще», — обратился к присутствующим глава города. В свою очередь мамы выразили мэру благодарность за поддержку.
Встреча проходила в центре «Все для детей», который открылся в прошлом году. В пространстве оборудованы коворкинг, детская комната, кабинет психолога и швейный цех. Здесь матери общаются и работают, оставив детей под присмотром специалистов, участвуют в мастер-классах, а также получают юридическую или психологическую помощь — все это помогает им меняться внутренне. «Мы узнаем желание мамы, чем бы она хотела заниматься, какие у нее интересы и мечты, и пытаемся это реализовать. Самое главное — поменять мышление у матери с позиции просящей на позицию человека, ответственного за свою жизнь», — рассказала Далия Гайнанова.
Одна из участниц клуба матерей Кристина Рассыпнинская, воспитывающая двойняшек с диагнозом ДЦП, рассказала мэру, как она осуществила мечту благодаря центру. Жительница Казани воспитывает детей одна, поэтому ей пришлось оставить работу. Со временем она поняла, что ее базовые потребности как женщины остаются нереализованными. Кристина Рассыпнинская обратилась в центр и начала вести здесь танцы. Она поделилась, что у нее была мечта открыть детский сад для ребят с ДЦП, в котором возможно было бы получить дошкольное образование и пройти реабилитацию. Клуб ее поддержал в этом решении — со временем женщина открыла детский сад, который сейчас посещают 16 человек. «Изменения случились благодаря тому, что мы сюда пришли. Работа с психологами — это большой подъем, в депрессии ничего не получается», — сказала она и поблагодарила мэра за доступную среду. По ее словам, в Казани практически везде можно пройти с коляской, а при поездках в другие города женщина сталкивалась с проблемами.
Сейчас клуб матерей насчитывает 500 человек, 40 из которых активно участвуют в мероприятиях. Далия Гайнанова попросила помочь в создании для их клуба пространства за городом, в том числе для семейных встреч. Глава города оценил идею — проект в дальнейшем будет реализован. Поскольку он займет немало времени, в качестве альтернативы мэр предложил временно использовать инфраструктуру муниципальных загородных лагерей для встреч участников сообщества. Первые мероприятия возможно будет провести уже в феврале-марте. А родителям, которые захотят приехать из других городов, окажут в этом поддержку.
Участница конкурса «Особенная женщина», 54-летняя Алена Каримова одна воспитывает подростка с инвалидностью. Она рассказала, что раньше у нее было мебельное производство, но пришлось оставить дело. «Я понимала, что уже сил у меня столько нет, меня просто физически не хватило. Я понимала, что надо что-то менять», — поделилась Алена Каримова. Вскоре она узнала о центре и обратилась в него. По ее словам, благодаря этому она смогла «повернуться к себе», уделять больше внимания своим потребностям — в результате ее отметили на конкурсе «Особенная женщина».
Организатором и инициатором этого состязания является Далия Гайнанова. Она попросила мэра поддержки для масштабирования конкурса на всю Россию, но с условием, что он будет проходить в Казани. Напомним, в этом году для участия в состязании подали заявки 35 матерей детей с ОВЗ. В финал прошли 22 участницы, а Казань представляли 14 женщин.
Еще одной просьбой от женщин стало приглашение матерей детей с ОВЗ на форумы и обучающие мероприятия, которые проводит мэрия Казани. По словам депутата, сейчас у женщин есть запрос на развитие. Мэр пообещал оказать клубу поддержку в этом вопросе: «Есть проект Made in Kazan — мы приглашаем на него бизнесменов, лидеров, молодежь и лучших специалистов. Следующий форум пройдет весной, давайте одну из секций сделаем инклюзивной. Организуем открытый вход и трансляцию, чтобы все желающие смогли посмотреть». Он попросил присутствующих подумать над тем, каких вдохновляющих спикеров и экспертов нужно позвать, чтобы была возможность воочию встретиться и задать интересующие вопросы.
Завершая встречу, Ильсур Метшин поздравил женщин с наступающим Новым годом и пожелал им успехов: «Очень вдохновляющие истории я сегодня от каждой из вас услышал. Я горжусь, что руковожу городом, в котором есть такие замечательные женщины. Каждая из вас заслуживает слова благодарности и восхищения».
Напомним, в преддверии декады инвалидов Ильсур Метшин встретился с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ. Родители попросили помощь в оснащении музыкального кабинета благотворительной организации, введении нового формата встреч ребят с РАС и поиске эксперта для разработки технической документации на оборудование реабилитационного центра. Глава города поддержал инициативы.
Басира Агазаде.