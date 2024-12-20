Путин предложил способ улучшить демографическую ситуацию в России

В качестве одного из вариантов стимулирования подобных мер поддержки семей глава государства предложил освободить от налогов корпоративные выплаты на детей в размере до 1 миллиона рублей. В настоящее время необлагаемая налогом сумма составляет 50 тысяч. Таким образом, в случае одобрения предложения президента она может вырасти в 20 раз.