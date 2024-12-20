FT: за месяц до инаугурации Трампа Европа мечется в поисках плана по Украине

Украинский президент примчался в Брюссель на 24-часовой марафон встреч с лидерами ЕС и НАТО, чтобы задать один простой вопрос: что сделает Европа, если Дональд Трамп откажется от Украины? И уезжает он не получив прямого ответа, говорится в статье.
На уютной встрече в доме генерального секретаря НАТО Марка Рютте, которая закончилась около часа ночи, лидеры важнейших игроков оборонной сферы Европы обменивались разными идеями о том, как обеспечить долгосрочную поддержку Киеву. Причем они спорили друг с другом. Некоторые придерживались избитой риторики «дадим все что потребуется», не предоставляя конкретных подробностей о том, что они готовы сделать.
На вчерашнем саммите лидеров ЕС было практически то же самое. Канцлер Германии Олаф Шольц, твердо настроенный на агитацию перед парламентскими выборами в феврале и позиционирующий себя как «кандидат мира», поразил многих своих коллег сверхосторожными замечаниями.
Поддержка Украины должна быть структурирована таким образом, чтобы не было эскалации войны, войны между Россией и НАТО. В то же время она должна быть достаточно сильной, чтобы не было навязанного мира.
На каждого лидера, который предлагал что-то новое, например отправку войск на Украину в качестве инструкторов, находились те, кто отвергал такие идеи. Шольц отметил, что «не было никаких обсуждений» по поводу наземных операций и было бы «ошибкой обсуждать это подробно прямо сейчас». Он также предположил, что переговоры ЕС с Трампом по этим темам может возглавить Урсула фон дер Ляйен.
В зале царило настроение твердой решимости. Сейчас не время рассуждать о разных сценариях. Сейчас время укреплять Украину при любых сценариях. Это послание, которое мы передали президенту Зеленскому.
Однако Зеленский в ответ был сдержан. Обещаний европейских союзников «недостаточно» для защиты Украины без присоединения к ним США, считает Зеленский. «Это невозможно обсуждать только с европейцами», — добавил он.