FT: за месяц до инаугурации Трампа Европа мечется в поисках плана по Украине

На каждого лидера, который предлагал что-то новое, например отправку войск на Украину в качестве инструкторов, находились те, кто отвергал такие идеи. Шольц отметил, что «не было никаких обсуждений» по поводу наземных операций и было бы «ошибкой обсуждать это подробно прямо сейчас». Он также предположил, что переговоры ЕС с Трампом по этим темам может возглавить Урсула фон дер Ляйен.