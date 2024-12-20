В Молдавии хотят избавиться от оппонентов под видом борьбы с коррупцией

В четверг молдавский парламент принял в первом чтении пакет поправок, направленных на борьбу с коррупцией. Как сообщили в парламентской пресс-службе, авторы документа предлагают внести изменения в уголовный кодекс, ужесточив ответственность за коррупцию на выборах и фальсификацию результатов голосования в случаях, когда данные факты совершаются в интересах организованной преступной группы или организации. Документ также содержит поправки в Избирательный кодекс, законы о политических партиях и о противодействии экстремистской деятельности. Изменения в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах предполагают, что любая телевизионная продукция, произведенная в странах, которые проявляют агрессию в отношении других государств, может быть запрещена к показу и ретрансляции на территории Молдавии.
«Все эти меры выглядят как подготовка к выборам, но не демократическим, а псевдовыборам с жестким контролем и подавлением любых оппонентов. ПДС (правящая партия “Действие и солидарность” — ред.) превращает Молдову в диктатуру с цензурой. Раньше они прикрывались лозунгами о евроинтеграции, а теперь сделали акцент на борьбе с электоральной коррупцией. Но борются они на самом деле за сохранение власти любой ценой», — написал в своем Telegram-канале Лунгу.
Он отметил, что последние инициативы правящего режима выглядят как попытка зачистить политическое поле, заблокировать неудобные СМИ и уничтожить конкурентов. «Документ предлагает запрет на любую телевизионную продукцию из стран, которые, “проявляют агрессию” в адрес других. Понятно, что речь идет исключительно о России. Формулировка обтекаемая, но цель ясна — тотальная цензура и устранение альтернативных точек зрения. ️Новые партии (исходя из предлагаемых поправок — ред.) регистрировать почти невозможно. А те, что есть, могут быть закрыты за 24 часа. При этом аргументация и причины, которые доказывают нарушения — непонятны. СМИ, обвиненные в “экстремизме”, могут быть закрыты на год или ликвидированы», — перечислил Лунгу часть изменений, которые предполагается принять парламентом во втором чтении.
В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре прошлого года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры. В конце сентября Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.