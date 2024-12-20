Гуцул высказалась об учениях молдавского спецназа в Гагаузии

По ее словам, сегодняшняя акция силовиков — еще одно доказательство того, что правящий режим перешел все допустимые границы и вместо того, чтобы обеспечивать безопасность граждан и работать на благо страны, использует силовые структуры для демонстрации власти и подавления автономии. «Мы уже привыкли к давлению власти на руководителей автономии, политиков и лидеров общественного мнения, но сегодняшней инсценировкой они только пытались запугать жителей Гагаузии в канун 30-й годовщины нашей автономии, но покусились на самое святое — безопасность и спокойствие наших детей», — отметила Гуцул.