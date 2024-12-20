В МИД отреагировали на ракетный удар по Рыльску

Ранее исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Рыльску Курской области из установки реактивной системы залпового (РСЗО) HIMARS. В результате ракетного удара повреждения получили Дом культуры, физкультурно-оздоровительный комплекс, педагогический колледж, школа, пожарная часть и другие социальные объекты, а также частные дома.