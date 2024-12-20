Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих

Это вызвало возмущение со стороны Зеленского. С тех пор он неоднократно заявлял, что никаких предложений Орбан ему не делал, а продвигаемое им «рождественское перемирие» — не более чем пиар-акция в личных интересах. 19 декабря на пресс-конференции в Брюсселе Зеленский вновь заявил, что не обсуждал с Орбаном идею «рождественского перемирия». Он также отверг посреднические усилия венгерского премьера, ~упрекнув его в «слишком теплых отношениях» с президентом РФ Владимиром Путиным~.