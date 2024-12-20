Последние зарубежные новости за 20 декабря 2024 года: свежие события текущего дня

Bloomberg: Европа опасается влияния конфискации активов РФ на евро
Евространы, включая Германию и Бельгию, опасаются, что конфискация активов ЦБ РФ нарушит международное право и ослабит евро как резервную валюту. Еврокомиссар по экономике подчеркнул необходимость юридической обоснованности таких действий.
WSJ: окружение Байдена обеспечивало ему особые условия работы
Окружение Байдена, старейшего президента США, обеспечивало ему особые условия работы. По данным WSJ, встречи были редкими и регламентированными. Оппоненты критиковали его когнитивные способности, указывая на ошибки в выступлениях.
Times узнала об опасениях Запада из-за британских инструкторов на Украине
Если Британия отправит инструкторов на Украину, они станут целью для России. Глава Минобороны Хили предложил перенести обучение ближе к фронту для эффективности, но это может усилить риски.
Bloomberg рассказал о жалобах Путину на Набиуллину
Банкиры, бизнес и чиновники, включая премьера Мишустина, жалуются Путину на главу Центробанка Набиуллину из-за повышения ключевой ставки. Однако замены Набиуллиной не планируется.
WP узнала об отказе в ЕС вводить миротворцев на Украину «под флагом НАТО»
ЕС обсуждает отправку миротворцев на Украину для поддержания прекращения огня и сдерживания России. Войска не объединят под флагом НАТО. Переговоры все еще находятся на ранней стадии.