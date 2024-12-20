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Команда Трампа заявила о планах продолжать помощь Украине, пишет FT

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Команда избранного президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что его администрация намерена продолжать военную помощь Украине, в то же время добиваясь завершения конфликта, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

«Ближайшие советники по внешней политике избранного президента США поделились намерениями в разговорах с высокопоставленными европейскими чиновниками в этом месяце. Трамп теперь намерен продолжать военные поставки США Киеву после своей инаугурации», — говорится в публикации.

Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что сможет решить этот вопрос за один день.

В России отмечали, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

Трамп Дональд