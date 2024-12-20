Команда Трампа заявила о планах продолжать помощь Украине, пишет FT

«Ближайшие советники по внешней политике избранного президента США поделились намерениями в разговорах с высокопоставленными европейскими чиновниками в этом месяце. Трамп теперь намерен продолжать военные поставки США Киеву после своей инаугурации», — говорится в публикации.
Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что сможет решить этот вопрос за один день.
В России отмечали, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.