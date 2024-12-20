Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США по итогам контактов в Дамаске отменят награду за информацию о лидере ХТШ

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. США по итогам контактов в Дамаске отменят награду в размере $10 млн за информацию о лидере пришедшей к власти в Сирии вооруженной группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) Ахмеде аш-Шараа, известном по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани.

Источник: Reuters

Об этом сообщила на онлайн-брифинге по итогам визита в Сирию помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф. Вместе с ней Сирию посетил спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс.

Лиф отметила, что провела в Дамаске встречу с аш-Шараа, на которой обсуждались принципы, соблюдения которых Вашингтон хотел бы видеть в процессе политического перехода в Сирии. Кроме того, на встрече обсуждалась необходимость не допустить роста террористической угрозы в Сирии.

«Ахмед аш-Шараа выразил готовность к этому, и в ходе нашего обсуждения я сказала ему, что мы откажемся от предложения награды, сохранявшегося в силе на протяжении нескольких лет», — заявила Лиф.