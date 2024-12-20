США по итогам контактов в Дамаске отменят награду за информацию о лидере ХТШ

Об этом сообщила на онлайн-брифинге по итогам визита в Сирию помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф. Вместе с ней Сирию посетил спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс.
Лиф отметила, что провела в Дамаске встречу с аш-Шараа, на которой обсуждались принципы, соблюдения которых Вашингтон хотел бы видеть в процессе политического перехода в Сирии. Кроме того, на встрече обсуждалась необходимость не допустить роста террористической угрозы в Сирии.
«Ахмед аш-Шараа выразил готовность к этому, и в ходе нашего обсуждения я сказала ему, что мы откажемся от предложения награды, сохранявшегося в силе на протяжении нескольких лет», — заявила Лиф.