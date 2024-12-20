США по итогам контактов в Дамаске отменят награду за информацию о лидере ХТШ

Лиф отметила, что провела в Дамаске встречу с аш-Шараа, на которой обсуждались принципы, соблюдения которых Вашингтон хотел бы видеть в процессе политического перехода в Сирии. Кроме того, на встрече обсуждалась необходимость не допустить роста террористической угрозы в Сирии.