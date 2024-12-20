Госдеп считает, что у Ирана теперь не будет никакой роли в Сирии

«Если мне судить по сегодняшнему дню, то у Ирана не будет вовсе никакой роли», — сказала представитель американского внешнеполитического ведомства. «И не должно быть, откровенно говоря», — утверждала Лиф. «Мне трудно представить, чтобы у Ирана была какая бы то ни было роль. Почему она должна быть?» — добавила помощник госсекретаря.