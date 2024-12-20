Госдеп считает, что у Ирана теперь не будет никакой роли в Сирии

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают на то, что Иран теперь не сможет играть никакую роль в Сирии. Об этом сообщила на специальном онлайн-брифинге по итогам визита в Дамаск помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбара Лиф. Вместе с ней Сирию посетил спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс.
«Если мне судить по сегодняшнему дню, то у Ирана не будет вовсе никакой роли», — сказала представитель американского внешнеполитического ведомства. «И не должно быть, откровенно говоря», — утверждала Лиф. «Мне трудно представить, чтобы у Ирана была какая бы то ни было роль. Почему она должна быть?» — добавила помощник госсекретаря.
При этом она также отметила, что США отводят Турции в Сирии значительную роль. «У Турции, разумеется, есть очень крупная роль. И исторически серьезное влияние. Это соседняя страна. И у нее есть интересы национальной безопасности и различные другие интересы [в Сирии]», — заявила дипломат.
27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря они захватили Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс, а 8 декабря вошли в Дамаск, который покинули подразделения сирийских правительственных сил. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну.
10 декабря Мухаммед аль-Башир, который с января 2024 года возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб так называемое Правительство спасения, объявил о своем назначении главой сирийского правительства на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года.