Ричмонд
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В кабмине ФРГ назвали вымыслом данные о планах Шольца поехать в Москву

Информация о том, что канцлер Германии может приехать в Москву в ближайшее время, не соответствует действительности, сообщила РБК представитель немецкого правительства.

Источник: Reuters

Информация о том, что канцлер Германии может приехать в Москву в ближайшее время, не соответствует действительности, сообщила РБК представитель немецкого правительства.

«Сообщения о предполагаемых планах канцлера поехать в Россию являются вымышленными», — сказала она.

Ранее Der Spiegel писала, что Шольц может уже в ближайшие дни посетить Москву с мирной миссией, чтобы увеличить собственный политический рейтинг в преддверии досрочных парламентских выборов. Об этом журналу сообщил источник в партии Христианско-демократический союз (ХДС), которая не входит в коалицию с Социал-демократической партией Германии, к которой принадлежит Шольц,