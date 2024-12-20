В кабмине ФРГ назвали вымыслом данные о планах Шольца поехать в Москву

Ранее Der Spiegel писала, что Шольц может уже в ближайшие дни посетить Москву с мирной миссией, чтобы увеличить собственный политический рейтинг в преддверии досрочных парламентских выборов. Об этом журналу сообщил источник в партии Христианско-демократический союз (ХДС), которая не входит в коалицию с Социал-демократической партией Германии, к которой принадлежит Шольц,