В кабмине ФРГ назвали вымыслом данные о планах Шольца поехать в Москву

Информация о том, что канцлер Германии может приехать в Москву в ближайшее время, не соответствует действительности, сообщила РБК представитель немецкого правительства.
«Сообщения о предполагаемых планах канцлера поехать в Россию являются вымышленными», — сказала она.
Ранее Der Spiegel писала, что Шольц может уже в ближайшие дни посетить Москву с мирной миссией, чтобы увеличить собственный политический рейтинг в преддверии досрочных парламентских выборов. Об этом журналу сообщил источник в партии Христианско-демократический союз (ХДС), которая не входит в коалицию с Социал-демократической партией Германии, к которой принадлежит Шольц,