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В правительстве Германии назвали вымыслом информацию о визите Шольца в Москву

В правительстве Германии опровергли информацию о планах канцлера Олафа Шольца посетить Москву, сообщает РБК со ссылкой на представителя кабмина.

Источник: Reuters

Там назвали данные о возможной поездке вымыслом. Ранее газета Der Spiegel со ссылкой на источники сообщила, что Шольц планирует посетить Россию с миротворческой миссией. При этом авторы материала указали на то, что канцелярия канцлера опровергла эти сообщения, назвав их «всего лишь слухом и ничем больше».

В Кремля заявили, что от властей Германии не поступало запроса на поездку Шольца в Россию. «Нет, от Германии запросов о визите Шольца в Москву не было», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.