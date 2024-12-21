В правительстве Германии назвали вымыслом информацию о визите Шольца в Москву

Там назвали данные о возможной поездке вымыслом. Ранее газета Der Spiegel со ссылкой на источники сообщила, что Шольц планирует посетить Россию с миротворческой миссией. При этом авторы материала указали на то, что канцелярия канцлера опровергла эти сообщения, назвав их «всего лишь слухом и ничем больше».