Фицо пригрозил Украине конфликтом в случае прекращения поставок газа из РФ

Свое мнение по этому поводу высказал и президент России Владимир Путин. Во время прямой линии 19 декабря он напомнил, что решение о прекращении поставок российского газа европейским потребителям было принято именно Украиной. По его словам, ранее она зарабатывала на этом $700−800 млн в год. Путин подчеркнул, что вопросы о том, как быть некоторым европейским странам дальше, более не касаются Москвы.