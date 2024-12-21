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Офицер Дэвис: у Украины есть всего три варианта окончания конфликта

По словам офицера, преимущество всегда было на стороне Москвы.

Источник: Аргументы и факты

Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис, высказывая свое мнение на платформе YouTube, выделил три возможных сценария завершения конфликта для Украины.

В своем анализе он отметил, что перспективы сводятся к медленному или быстрому поражению либо к поиску решения через переговоры.

Дэвис также подчеркнул, что стратегическое преимущество неизменно остается на стороне России, а Вооруженные силы Украины, по его мнению, не способны удерживать текущие позиции.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак мешают заключению мира на Украине и всячески отвергают мирные предложения.